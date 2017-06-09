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СМИ: китайский клуб предложил за Криштиану Роналду 200 млн евро, самому игроку - 120 млн в год

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду продолжает вызывать интерес у различных клубов.

Как передает AS, один китайский клуб, название которого пока не разглашается, предложил за футболиста сборной Португалии €200 млн. Самому футболисту предлагают зарплату в размере €120 млн в год. Если бы трансферная сделка состоялась, то это была бы рекордная зарплата, так как до сих пор никому такого оклада не предлагали.

Следует отметить, что руководство китайского клуба настроено более чем серьезно и намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что три клуба - "ПСЖ", "Монако" и "Манчестер Юнайтед" готовы предложить за Роналду €180 млн.
Теги: Роналду
Сегодня, 08:54
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№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё Роналду это прочитал и башку себе до синевы забрил, как в шаолине, сидит всю ночь китайский учит!!!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кока и за пополам поедет..глазом не моргнет..
Регистрация: 6.09.2013
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