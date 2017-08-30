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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи попросил перестать называть его предателем
Экс-защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи попросил болельщиков перестать оскорблять его из-за перехода в "Милан".
"Решил покинуть "Ювентус" в связи с выбором, который сделал клуб. Принять такое решение было непросто. Меня называли мерзавцем, предателем и наемником. Обидные слова для того, кто отдавал "Ювентусу" всего себя.
Я ушел из клуба не из-за денег. Сейчас я зарабатываю почти столько же, сколько в прошлом сезоне. Вместе с "Юве" мы прошли многое. Я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы добиться всего этого", — цитирует его Football Italia.
"Газета.ру"
"Решил покинуть "Ювентус" в связи с выбором, который сделал клуб. Принять такое решение было непросто. Меня называли мерзавцем, предателем и наемником. Обидные слова для того, кто отдавал "Ювентусу" всего себя.
Я ушел из клуба не из-за денег. Сейчас я зарабатываю почти столько же, сколько в прошлом сезоне. Вместе с "Юве" мы прошли многое. Я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы добиться всего этого", — цитирует его Football Italia.
"Газета.ру"
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