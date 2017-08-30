Экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи попросил перестать называть его предателем

Экс-защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи попросил болельщиков перестать оскорблять его из-за перехода в "Милан"."Решил покинуть "Ювентус" в связи с выбором, который сделал клуб. Принять такое решение было непросто. Меня называли мерзавцем, предателем и наемником. Обидные слова для того, кто отдавал "Ювентусу" всего себя.Я ушел из клуба не из-за денег. Сейчас я зарабатываю почти столько же, сколько в прошлом сезоне. Вместе с "Юве" мы прошли многое. Я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы добиться всего этого", — цитирует его Football Italia.