Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи попросил перестать называть его предателем

Экс-защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи попросил болельщиков перестать оскорблять его из-за перехода в "Милан".

"Решил покинуть "Ювентус" в связи с выбором, который сделал клуб. Принять такое решение было непросто. Меня называли мерзавцем, предателем и наемником. Обидные слова для того, кто отдавал "Ювентусу" всего себя.

Я ушел из клуба не из-за денег. Сейчас я зарабатываю почти столько же, сколько в прошлом сезоне. Вместе с "Юве" мы прошли многое. Я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы добиться всего этого", — цитирует его Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Бонуччи Ювентус Милан
Сегодня, 01:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.