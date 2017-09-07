Окслейд-Чемберлен: Клопп - одна из главных причин моего перехода в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о своем отношении к наставнику "красных" Юргену Клоппу."Я чувствовал, что этот клуб является подходящим местом для меня. То, как играют команды Клоппа, вдохновляет меня и является одной из главных причин — если не самой главной, — по которой я перешел сюда. Я чувствую, что Клопп действительно может вывести меня на другой уровень и извлечь из меня все лучшее.Наблюдая за ним в прошлом сезоне, я видел, что Клопп — очень интересный персонаж, который вдохновляет даже тех, кто не имеет отношения к "Ливерпулю". Наблюдая за ним, вы видите его страсть и увлеченность игрой", — цитирует игрока Sportsmole.