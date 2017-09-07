Леонид Слуцкий: доктора говорили, что я останусь инвалидом и не смогу нормально передвигаться

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о полученной в молодости травме, из-за которой ему пришлось прекратить играть в футбол и задуматься о тренерской карьере."Я был очень вежлив и не мог отказать той девушке. Да, теперь это кажется забавным, но тогда все было абсолютно иначе. Тогда мое левое колено разлетелось на тысячу кусочков — как стекло…Когда я мысленно возвращаюсь в то время и думаю — смог ли я прожить тот год заново? Нет, отвечаю себе, я скорее умру. В то время я три месяца только и делал, что лежал на спине: не мог встать, не мог даже сходить в туалет. Однако теперь я люблю использовать выражение "Что меня не убивает, делает меня сильнее". Доктор мне сказал, что я останусь инвалидом и больше никогда не смогу нормально передвигаться, однако я смог, так как был уверен в этом.Когда я восстанавливался, мое колено сгибалось на один сантиметр больше каждый день — для меня это был невероятный успех, это было похоже на победу на Кубке мира! Один миллиметр, потом еще один… Я выжил и поменял приоритеты — в тот день футболист умер, зато родился тренер", — приводит слова Слуцкого Daily Mail.