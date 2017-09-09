Хедира, Маркизио и Кьеллини не сыграют против "Кьево"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии домашнего матча 3-го тура Серии А с "Кьево" рассказал о том, на кого он не сможет рассчитывать в этой встрече.Стоит отметить, что защищать ворота "старой синьоры" будет новичок команды Войцех Щенсны."Матюиди и Пьянич выйдут в стартовом составе. Хедира недоступен, и Маркизио тоже. Кьеллини сыграть не сможет, но мы надеемся, что он вернётся к матчу с "Барселоной". Буффон завтра отдохнёт, Щенсны будет играть. Барцальи вернулся к тренировкам после двух дней отдыха. Он будет доступен", — цитирует Аллегри официальный сайт "Ювентуса".