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Жозе Моуринью: до восстановления Ибрагимовича "МЮ" не может дать отдых Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что до восстановления после травмы шведского нападающего Златана Ибрагимовича у команды нет альтернативы в нападении бельгийцу Ромелу Лукаку.

"Без Златана у нас нет возможности ротировать игроков в нападении, тем более, Маркус Рашфорд играет на другой позиции. Так что до возвращения Ибрагимовича мы не можем предоставлять отдых Лукаку", — цитирует Моуринью Goal.

Ибрагимович получил травму колена в апреле 2017 года. В конце августа футболист заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед", рассчитанный на один сезон.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Ибрагимович Манчестер Юнайтед Лукаку
Сегодня, 06:05
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