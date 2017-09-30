Жозе Моуринью: до восстановления Ибрагимовича "МЮ" не может дать отдых Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что до восстановления после травмы шведского нападающего Златана Ибрагимовича у команды нет альтернативы в нападении бельгийцу Ромелу Лукаку."Без Златана у нас нет возможности ротировать игроков в нападении, тем более, Маркус Рашфорд играет на другой позиции. Так что до возвращения Ибрагимовича мы не можем предоставлять отдых Лукаку", — цитирует Моуринью Goal.Ибрагимович получил травму колена в апреле 2017 года. В конце августа футболист заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед", рассчитанный на один сезон.