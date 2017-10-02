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Арсен Венгер побил рекорд Фергюсона

В матче седьмого тура чемпионата Англии "Арсенал" одержал победу над "Брайтоном" со счетом 2:0. Таким образом, главный тренер "канониров" Арсен Венгер обыграл 45-го соперника в Английской премьер-лиге,.

Предыдущий рекорд принадлежал наставнику "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону, который победил 44 команды.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.

"Газета.ру"
Теги: Венгер Фергюсон Арсенал
Сегодня, 06:14
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