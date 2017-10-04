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Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги, чтобы они взяли его брата

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги чемпионата Франци "Байонна", чтобы его брат Франсуа мог сыграть за команду.

В 2010 году Рибери заплатил €33-35 тыс., чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. Об этом в своей книге написал футбольный агент Кристоф Хатто. Член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард подтвердил эту информацию.

"Рибери оплатил федеральный контракт для своего брата, который составляет € 33-35 тыс. Один из наших членов совета встретился с игроком в Камбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Так был подписан контракт", - сказал Мейнард.

Франсуа Рибери сыграл в трех матчах "Байонны", пропустив большую часть сезона из-за травм.

Газета.Ru
Теги: Рибери
Сегодня, 10:59
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