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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги, чтобы они взяли его брата
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги чемпионата Франци "Байонна", чтобы его брат Франсуа мог сыграть за команду.
В 2010 году Рибери заплатил €33-35 тыс., чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. Об этом в своей книге написал футбольный агент Кристоф Хатто. Член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард подтвердил эту информацию.
"Рибери оплатил федеральный контракт для своего брата, который составляет € 33-35 тыс. Один из наших членов совета встретился с игроком в Камбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Так был подписан контракт", - сказал Мейнард.
Франсуа Рибери сыграл в трех матчах "Байонны", пропустив большую часть сезона из-за травм.
Газета.Ru
В 2010 году Рибери заплатил €33-35 тыс., чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. Об этом в своей книге написал футбольный агент Кристоф Хатто. Член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард подтвердил эту информацию.
"Рибери оплатил федеральный контракт для своего брата, который составляет € 33-35 тыс. Один из наших членов совета встретился с игроком в Камбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Так был подписан контракт", - сказал Мейнард.
Франсуа Рибери сыграл в трех матчах "Байонны", пропустив большую часть сезона из-за травм.
Газета.Ru
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