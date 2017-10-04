Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги, чтобы они взяли его брата

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери заплатил клубу третьей лиги чемпионата Франци "Байонна", чтобы его брат Франсуа мог сыграть за команду.В 2010 году Рибери заплатил €33-35 тыс., чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. Об этом в своей книге написал футбольный агент Кристоф Хатто. Член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард подтвердил эту информацию."Рибери оплатил федеральный контракт для своего брата, который составляет € 33-35 тыс. Один из наших членов совета встретился с игроком в Камбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Так был подписан контракт", - сказал Мейнард.Франсуа Рибери сыграл в трех матчах "Байонны", пропустив большую часть сезона из-за травм.