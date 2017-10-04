Алишер Усманов не ведет переговоров о продаже акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций "Арсенала". Заявление Усманова в своем Facebook приводит журналист агентства AP Роб Харрис."В свете появившейся информации хочу заявить, что не веду никаких переговоров с господином Кронке о продаже моих акций. Интерес к "Арсеналу" с самого начала был долгосрочным, и мое намерение всегда заключалось в покупке дополнительных акций, если они станут доступны. Это я сделал после покупки доли моего делового партнера Фархада Мошири, увеличив свою долю с 15 до 30%.Кроме того, остается в силе предложение о покупке доли главного акционера, который оценил клуб в ?2 млрд.", — сказал Усманов.Ранее американский предприниматель Стэн Кронке говорил о намерении приобрести 30% акций "Арсенала" у Усманова.