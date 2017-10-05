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Сеск Фабрегас рассказал, как попал пиццей в лицо Фергюсону

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, что попал куском пиццы в лицо главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону в 2004 году.

В эфире передачи A League of Their Own на канале Sky 1 Фабрегас признавался, что специально не целился в Фергюсона и не видел ничего, так как Мартин Киоун с кем-то выяснял отношения и заслонил испанцу обзор.

Фабрегас выступал за лондонский "Арсенал" с 2003 по 2011 год.

Теги: Фабрегас Фергюсон Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 01:47
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