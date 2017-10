Сеск Фабрегас рассказал, как попал пиццей в лицо Фергюсону

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, что попал куском пиццы в лицо главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону в 2004 году.В эфире передачи A League of Their Own на канале Sky 1 Фабрегас признавался, что специально не целился в Фергюсона и не видел ничего, так как Мартин Киоун с кем-то выяснял отношения и заслонил испанцу обзор.Фабрегас выступал за лондонский "Арсенал" с 2003 по 2011 год.