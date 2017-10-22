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Жозе Моуринью: поражение случилось из-за плохого отношения игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).

«Я слышал интервью Андера Эрреры после матча, и он сказал, что игроки „МЮ“ показали плохое отношение и плохое желание. Когда игрок говорит такое, то ему самому стоит прийти на пресс-конференцию и объяснить, что произошло, потому что у меня нет объяснений.

Поражение случилось из-за нашего отношения. Если я проигрываю матчи, то предпочитаю делать это тогда, когда соперник лучше нас. Но когда ты проигрываешь из-за отношения игроков, то это действительно плохо», — цитирует Моуринью Чемпионат со ссылкой на The Telegraph.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Эррера Хаддерсфилд
Сегодня, 10:31
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