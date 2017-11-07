Андрей Шевченко: уверен, сборная Украины выйдет на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продление контракта с федерацией футбола страны до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.– Мы пригласили много новых исполнителей. Сейчас есть возможность играть товарищеские матчи, ребята могут проявить себя. Кто-то выйдет на замену, кто-то – со старта. У нас есть возможность просмотреть новых исполнителей. Плюс наигрывать состав.– Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому свое видение, рабочие моменты, все нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провел у руля сборной.– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.– Заказывайте билеты.