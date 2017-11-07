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Андрей Шевченко: уверен, сборная Украины выйдет на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продление контракта с федерацией футбола страны до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

– Мы пригласили много новых исполнителей. Сейчас есть возможность играть товарищеские матчи, ребята могут проявить себя. Кто-то выйдет на замену, кто-то – со старта. У нас есть возможность просмотреть новых исполнителей. Плюс наигрывать состав.

– Ваш контракт со сборной продлен?

– Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому свое видение, рабочие моменты, все нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провел у руля сборной.

– Сборная не сумела добиться результата, но на Евро-2020 будет выйти легче. Вы можете гарантировать выполнение этой задачи?

– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.

– Просто хочется поехать…

– Заказывайте билеты.

Footboom
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 16:06
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Урал
пох...

ну не так категорично
просто у нас своя сборная
вот нам самим бы сначала попасть - а потом уже и "соседи" беспокоить будут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
пох...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
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