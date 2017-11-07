Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:46
Александр Коломейцев: кто-то исподтишка бьет, а кто-то просто грубит, но какие обиды могут быть? (1)
Александр Коломейцев: кто-то исподтишка бьет, а кто-то просто грубит, но какие обиды могут быть? (1)
04:14
Василий Березуцкий - Геркусу: не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня (4)
Василий Березуцкий - Геркусу: не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня (4)
03:47
Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (5)
Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (5)
Андрей Шевченко: уверен, сборная Украины выйдет на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продление контракта с федерацией футбола страны до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
– Мы пригласили много новых исполнителей. Сейчас есть возможность играть товарищеские матчи, ребята могут проявить себя. Кто-то выйдет на замену, кто-то – со старта. У нас есть возможность просмотреть новых исполнителей. Плюс наигрывать состав.
– Ваш контракт со сборной продлен?
– Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому свое видение, рабочие моменты, все нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провел у руля сборной.
– Сборная не сумела добиться результата, но на Евро-2020 будет выйти легче. Вы можете гарантировать выполнение этой задачи?
– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.
– Просто хочется поехать…
– Заказывайте билеты.
Footboom
– Мы пригласили много новых исполнителей. Сейчас есть возможность играть товарищеские матчи, ребята могут проявить себя. Кто-то выйдет на замену, кто-то – со старта. У нас есть возможность просмотреть новых исполнителей. Плюс наигрывать состав.
– Ваш контракт со сборной продлен?
– Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и будем двигаться вперед. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому свое видение, рабочие моменты, все нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провел у руля сборной.
– Сборная не сумела добиться результата, но на Евро-2020 будет выйти легче. Вы можете гарантировать выполнение этой задачи?
– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.
– Просто хочется поехать…
– Заказывайте билеты.
Footboom
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.