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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Венсан Компани выступил в поддержку ЛГБТ-движения
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани присоединился к акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-движения.
На фотографии, которая опубликована на официальной странице клуба в твиттере, Компани предстал с капитанской повязкой в цветах радуги, которые символизируют ЛГБТ-движение.
"Сделай спорт игрой каждого", — говорится в подписи к фото.
На фотографии, которая опубликована на официальной странице клуба в твиттере, Компани предстал с капитанской повязкой в цветах радуги, которые символизируют ЛГБТ-движение.
"Сделай спорт игрой каждого", — говорится в подписи к фото.
We’re proud to support @stonewalluk's #RainbowLaces campaign.— Manchester City (@ManCity) November 24, 2017
Make sport everyone’s game ??? pic.twitter.com/Ym03kpZMMk
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