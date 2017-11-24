Венсан Компани выступил в поддержку ЛГБТ-движения

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани присоединился к акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-движения.На фотографии, которая опубликована на официальной странице клуба в твиттере, Компани предстал с капитанской повязкой в цветах радуги, которые символизируют ЛГБТ-движение."Сделай спорт игрой каждого", — говорится в подписи к фото.