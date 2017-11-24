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Венсан Компани выступил в поддержку ЛГБТ-движения

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани присоединился к акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-движения.

На фотографии, которая опубликована на официальной странице клуба в твиттере, Компани предстал с капитанской повязкой в цветах радуги, которые символизируют ЛГБТ-движение.

"Сделай спорт игрой каждого", — говорится в подписи к фото.

Теги: Компани Манчестер Сити
Сегодня, 19:16
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:23) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! Гей-пропаганда - лучший способ утилизации англичан. Чем их меньше, тем нам лучше.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Тьфу!Одни питоры вокруг!Гейропа с ума сошла!
Регистрация: 27.07.2013
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