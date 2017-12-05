"Шапекоэнсе" заключил длительные контракты с игроками, выжившими в авиакатастрофе

"Шапекоэнсе" продлил контракты с тремя футболистами, которые выжили в авиакатастрофе.28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман. Последнему пришлось ампутировать ногу.Соглашения с Рушелом и Нету продлены до 2020 года, с Фолманом, который теперь стал послом клуба, заключен пожизненный контракт.Рушел возобновил карьеру и провел 5 игр в чемпионате Бразилии-2017. Нету еще не выходил на поле после трагедии.