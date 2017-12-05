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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
"Шапекоэнсе" заключил длительные контракты с игроками, выжившими в авиакатастрофе
"Шапекоэнсе" продлил контракты с тремя футболистами, которые выжили в авиакатастрофе.
28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман. Последнему пришлось ампутировать ногу.
Соглашения с Рушелом и Нету продлены до 2020 года, с Фолманом, который теперь стал послом клуба, заключен пожизненный контракт.
Рушел возобновил карьеру и провел 5 игр в чемпионате Бразилии-2017. Нету еще не выходил на поле после трагедии.
"Спорт-Экспресс"
28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман. Последнему пришлось ампутировать ногу.
Соглашения с Рушелом и Нету продлены до 2020 года, с Фолманом, который теперь стал послом клуба, заключен пожизненный контракт.
Рушел возобновил карьеру и провел 5 игр в чемпионате Бразилии-2017. Нету еще не выходил на поле после трагедии.
"Спорт-Экспресс"
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