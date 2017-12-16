Андреа Барцальи: Бенатиа - игрок того же уровня, что и Бонуччи

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи выразил мнение, что его коллега по амплуа, Мехди Бенатиа, достойно заменил бывшего лидера обороны туринской команды — Леонардо Бонуччи, который летом этого года перешёл в "Милан"."На мой взгляд, Мехди сейчас показывает свой лучший футбол. Он понимает свою важность для команды и в этом сезоне является нашим ключевым защитником, которым раньше был Лео. Бенатиа — игрок того же уровня, что и Бонуччи", — цитирует Барцальи Football Italia.В нынешнем сезоне Бенатиа провёл шесть матчей в Серии А (все — в основе) и забил один гол.