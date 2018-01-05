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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурисио Пеллегрино: Уолкотт - отличный игрок, но я не могу подтвердить переговоры с ним
Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино признался, что ему нравится полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт.
Ранее в СМИ появилась информация, что англичанин может вернуться в стан "святых".
"Есть много игроков, в которых заинтересован "Саутгемптон". Однако я ничего не могу больше сказать. Очевидно, что Уолкотт - отличный игрок, но я не могу подтвердить переговоры с ним. В январе нелегко подписать новичков, но трансферный рынок огромен. У нас есть несколько целей. "Саутгемптон" ищет игрока, который сможет улучшить уровень состава", - цитирует тренера "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
Ранее в СМИ появилась информация, что англичанин может вернуться в стан "святых".
"Есть много игроков, в которых заинтересован "Саутгемптон". Однако я ничего не могу больше сказать. Очевидно, что Уолкотт - отличный игрок, но я не могу подтвердить переговоры с ним. В январе нелегко подписать новичков, но трансферный рынок огромен. У нас есть несколько целей. "Саутгемптон" ищет игрока, который сможет улучшить уровень состава", - цитирует тренера "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
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