Арсен Венгер: хочу, чтобы Уолкотт остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал новость о возможном уходе нападающего Тео Уолкотта.В услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Саутгемптон", который форвард покинул в 2006 году, перейдя именно в "Арсенал"."Я хочу, чтобы он остался. Слышал об интересе со стороны "Саутгемптона", но не хочу, чтобы Уолкотт уходил", — цитирует Венгера Mirror.В нынешнем сезоне Тео Уолкотт принял участие всего в 5 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы расстаться с футболистом.