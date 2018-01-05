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Арсен Венгер: хочу, чтобы Уолкотт остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал новость о возможном уходе нападающего Тео Уолкотта.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Саутгемптон", который форвард покинул в 2006 году, перейдя именно в "Арсенал".

"Я хочу, чтобы он остался. Слышал об интересе со стороны "Саутгемптона", но не хочу, чтобы Уолкотт уходил", — цитирует Венгера Mirror.

В нынешнем сезоне Тео Уолкотт принял участие всего в 5 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы расстаться с футболистом.

"Чемпионат.сом"
Теги: Венгер Уолкотт Арсенал
Вчера, 23:11
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уже 28. Я всё думал он молодой, а ему уже скоро заканчивать, так он и не раскрылся толком у Венгера, хотя он многих загубил, но и раскрыл тоже не мало талантов
Регистрация: 10.03.2012
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