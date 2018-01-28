Гол Торреса стал 600-м для "Атлетико" под руководством Симеоне

Мяч, забитый нападающим "Атлетико" Фернандо Торресом в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) стал для мадридцев 600-м под руководством Диего Симеоне. Гол воспитанника "матрасников" был вторым в этой встрече. Таким образом, всего под руководством аргентинского специалиста команда забила 601 мяч.Напомним, Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридцы стали чемпионами Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов, а также по разу завоевали Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги Европы и Суперкубок УЕФА. Он дважды признавался лучшим тренером года в Испании. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до лета 2020 года.