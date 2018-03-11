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Роман Нойштедтер: если мужчина любит другого мужчину – это их личное дело

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер рассказал о том, как относится к сексуальным меньшинствам.

"Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину – что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это и живите своей жизнью, с женой – замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем её изменить, не можем ей противиться. Мы все равны", – цитирует Нойштедтера RT.
Теги: Нойштедтер
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№35 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:18) #
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online

Цитата: Максим I
Цитата: molot327
Но только пусть "это их личное дело" не выходит за двери их личного жилья...
Тем более, что бы эти ... не лезли со своим "личным делом" к детям.

Нравится быть петухами - сие действительно не излечимо. Вот в чём с тобой соглашусь: если я чем-то болен, то сие вовсе не повод для хвастовства. Нет же парадов гриппозных, асматики не кричат о своей болезни, люди без конечности какой-либо стараются перегнать в своих достижениях своих ничем не травмированных коллег. А этим надо своё психическое заболевание напоказ выкатить. Я вот не знаю людей, больных, например алкоголизмом или наркоманией, чтоб они этим гордились и тем паче устраивали бы парады.
Кого трахать - дело личное, Апостол Пётр и Господь Бог могут содомитам быть судиёй, а не мы. Но если они свою греховность не афишируют, сие их личное дело. А вот когда собираются афишировать... Не знаю даже, что делать, ведь мужику до петуха даже дотрагиваться нельзя. И нельзя дотрагиваться тронувшего. Знаю лишь, что можно (по понятиям) бить палкой не менее 1,5 метра, но это же статья...

Скоро паролимпийские игры придумают для заднеприводных и мази разрешат использовать разные((((
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№34 Написал: Конунг (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
При Советском Союзе как то об этом не говорили, ну догадывались конечно что где то есть такие, нуууу ....... эээээ ну не такие как все что ли, Но чтобы так как сейчас напоказ, нет такого не было. Вообще только с развалом Союза, когда в нашу страну хлынула вся мерзость и низость свободного демократического западного общества, пришло понимание того от какой грязи и каких подлецов и лицемеров, а иногда и откровенных дебилов, защищал нас Советский Союз. Ну как вообще такое возможно? Если один мужчина любит другого? Я думаю что это сродни психическому расстройству, надо лечить это, и начинать нужно с общества, в психологически здоровом и социально благополучном обществе такое просто невозможно. Мужчина любит мужчину ересь какая то.
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№33 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:15) #
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online

Судя по минусам, пока пидоров на сайте на данный момент больше чем натуралов.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№32 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Факел»
Поражают отсталые люди на этом сайте со своим консервативно-фашистским мнением 19 века.
Оглянитесь вокруг, посмотрите на факты: Мир развивается и движется (не всегда вперед), но все общества проделывают этот путь кто-то раньше, кто-то позже.
Например. Еще вчера нельзя было джинсы, сейчас можно, вчера нельзя было женщинам брюки сейчас можно. Нельзя было юбки выше колен, а сейчас не бывает юбок ниже колен.Купальники были закрытые, а сейчас раздельные и не только в интернете бикини есть, что еще 100 лет назад было невозможно. Раньше добрачные связи осуждались и большинство вступали в брак девственниками, а сейчас? Вектор движения задан и понятен. Лет через 50 в России будет так как сейчас на "западе".


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№31 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
поклонник команды имя носящей главного педераста -раба. В Спартак тогда его, в Спартак))

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№30 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 11:06) #
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Хоть бы подписывались новостники, кто выкладывает темы.
Мы бы знали неравнодушного.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:47) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: yuri
Сказанул от безысхдности п

Ты же вроде не пидор, Юрец. А клуб ваш пидорский . Хусти забыл ?
Привет, конченный алкаш.
Ну что там, Валерий Георгиевич сегодня отпердолит ваше недоразумение ?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№28 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
И eблись пидоры в тихушку. И не лезли никуда навязывая свои ценности.

В Зенит его. Туда ему и дорога.

вот и *** в тихушку и не навязывай нам ваших ценностей
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: maradona72
В Зенит его. Туда ему и дорога.

Сказанул от безысхдности поклонник команды имя носящей главного педераста -раба. В Спартак тогда его, в Спартак)). Заврались с основания своего.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№26 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:38) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дожили, теперь уже на футбольном сайте пропаганда лгбт, с ума штоль посходили?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№25 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:37) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вот и обосрал себе все одной фразой....

во, пидорги уже минусуют... smile
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:37) #
  • -4
  •  (12)
online

С этим ничего не поделаешь.

В СССР еще как справлялись с этим. Даже статья была за мужеложество , года 3 тюрьмы.
И eблись пидоры в тихушку. И не лезли никуда навязывая свои ценности.

В Зенит его. Туда ему и дорога.

Минусы пошли. Значит пидоры и на нашем сайте есть.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№23 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Гомосятиной запахло.
Его хотели в сраптаке видеть. Что же ему там будут рады! Там через одного такие!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: kurbath тула (Сегодня, 10:33) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
И какое это имеет отношение к футболу?

Самое прямое
За сборную болеют все,не зависимо от клубных пристрастий
но если в сборной будут пидересы то она станет быстро ни кому не нужна
ну кроме педересов естественно
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№21 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
А не ***ок ли ты часом? anguished

Это одному ему ведомо, но думаю, что нет: он бы иначе сию тему врятли б обсуждал. Просто он прожил взрослую жизнь в бундесе, а там к 3,14дорам запрещено относиться плохо. Хотя и у лютеран, и у католиков писание одинаково: содомский вааще-то грех, а не просто какая-то там причуда.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№20 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:26) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Если мужчина считает, что он-Наполеон или инопланетянин, то его лечат, а если считает, что он-женщина, то его права защищают(с)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№19 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:22) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
какорина нам мало в сборной,теперь этот еще...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:21) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Роман Нойштедтер: взял российское гражданство отчасти ради деда

Роман Нойштедтер: если мужчина любит другого мужчину – это их личное дело

Да если б дед такие слова услышал - все оставшиеся мозги бы выбил


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Писать больше не о чем на "Футболе России"?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№16 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»


А не п.идарок ли ты часом? anguished
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№15 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это про футбол? blush
Регистрация: 6.01.2008 [жалоба]
№14 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Но только пусть "это их личное дело" не выходит за двери их личного жилья...
Тем более, что бы эти ... не лезли со своим "личным делом" к детям.

Нравится быть петухами - сие действительно не излечимо. Вот в чём с тобой соглашусь: если я чем-то болен, то сие вовсе не повод для хвастовства. Нет же парадов гриппозных, асматики не кричат о своей болезни, люди без конечности какой-либо стараются перегнать в своих достижениях своих ничем не травмированных коллег. А этим надо своё психическое заболевание напоказ выкатить. Я вот не знаю людей, больных, например алкоголизмом или наркоманией, чтоб они этим гордились и тем паче устраивали бы парады.
Кого трахать - дело личное, Апостол Пётр и Господь Бог могут содомитам быть судиёй, а не мы. Но если они свою греховность не афишируют, сие их личное дело. А вот когда собираются афишировать... Не знаю даже, что делать, ведь мужику до петуха даже дотрагиваться нельзя. И нельзя дотрагиваться тронувшего. Знаю лишь, что можно (по понятиям) бить палкой не менее 1,5 метра, но это же статья...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№13 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 10:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Только гомосятины в нашей сборной не хватало..

все очевидное рядом
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
"казачка" в сборную заслали?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: miktar (Сегодня, 10:07) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: molot327
Но только пусть "это их личное дело" не выходит за двери их личного жилья...
Тем более, что бы эти ... не лезли со своим "личным делом" к детям.


иначе должно быть принудительное лечение.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 09:56) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Барселона»
Кто с ним после этого стоять рядом будет, тот с ним согласен. Тошнота! Мутанты нам не нужны! Может он сам мутант? Россия должна быть нравственно чистая, так, как мы верующая в бога Россия.
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:53) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Только гомосятины в нашей сборной не хватало..... ... . Куда мир катится... Епрст.. .. ... .


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№8 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Они должны быть обозначены
Своими именами, те, кто
Всегда поперёк дороги,
Кто всегда поперёк пути.
3,14доры! (Spitfire).....


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:43) #
  • +5
  •  (9)

Очччень футбольная и актуальная новость...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 09:41) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
супер актуальная футбольная тема да кто ведь о чем....
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
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