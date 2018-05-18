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Стив Макларен назначен новым главным тренером "Куинз Парк Рейнджерс"

Стив Макларен возглавил "Куинз Парк Рейнджерс", сообщает официальный сайт.

Лондонский клуб согласовал с 57-летним специалистом контракт на два года.

"КПР" в минувшем розыгрыше чемпионшипа занял 16-е место и сохранил прописку в турнире.
Теги: КПР
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