Стив Макларен назначен новым главным тренером "Куинз Парк Рейнджерс"

Стив Макларен возглавил "Куинз Парк Рейнджерс", сообщает официальный сайт.Лондонский клуб согласовал с 57-летним специалистом контракт на два года."КПР" в минувшем розыгрыше чемпионшипа занял 16-е место и сохранил прописку в турнире.