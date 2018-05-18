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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Стив Макларен назначен новым главным тренером "Куинз Парк Рейнджерс"
Стив Макларен возглавил "Куинз Парк Рейнджерс", сообщает официальный сайт.
Лондонский клуб согласовал с 57-летним специалистом контракт на два года.
"КПР" в минувшем розыгрыше чемпионшипа занял 16-е место и сохранил прописку в турнире.
Лондонский клуб согласовал с 57-летним специалистом контракт на два года.
"КПР" в минувшем розыгрыше чемпионшипа занял 16-е место и сохранил прописку в турнире.
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