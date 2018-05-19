Массимилиано Аллегри: "Ювентус" снимает шляпу перед "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги сезона. Туринский клуб выиграл чемпионат и Кубок Италии и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов."У команды получился превосходный сезон, побеждать всегда приятно. Весь год мы боролись с "Наполи". Снимаем перед ними шляпу, но мы были лучше.Я не могу критиковать команду, которая уже семь лет выигрывает всё в Италии и близка к успеху в Европе. В Серии А всегда побеждает лучшая команда, и на протяжении последних семи лет "Ювентус" был лучшим", — цитирует Аллегри Football Italia.