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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" снимает шляпу перед "Наполи"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги сезона. Туринский клуб выиграл чемпионат и Кубок Италии и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.
"У команды получился превосходный сезон, побеждать всегда приятно. Весь год мы боролись с "Наполи". Снимаем перед ними шляпу, но мы были лучше.
Я не могу критиковать команду, которая уже семь лет выигрывает всё в Италии и близка к успеху в Европе. В Серии А всегда побеждает лучшая команда, и на протяжении последних семи лет "Ювентус" был лучшим", — цитирует Аллегри Football Italia.
"Чемпионат.сом"
"У команды получился превосходный сезон, побеждать всегда приятно. Весь год мы боролись с "Наполи". Снимаем перед ними шляпу, но мы были лучше.
Я не могу критиковать команду, которая уже семь лет выигрывает всё в Италии и близка к успеху в Европе. В Серии А всегда побеждает лучшая команда, и на протяжении последних семи лет "Ювентус" был лучшим", — цитирует Аллегри Football Italia.
"Чемпионат.сом"
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