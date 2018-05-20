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Александр Зинченко может перейти в "Наполи" как часть сделки по Жоржиньо

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может быть включен в сделку по трансферу Жоржиньо с "Наполи", сообщает The Sun.

Итальянский клуб требует за футболиста 52 миллиона фунтов, что не устраивает руководство "горожан". Цена может снизится, если "Сити" включит в соглашение Александра Зинченко, который в минувшем сезоне выступал на позиции левого защитника.

Александр Зинченко провел 8 матчей в рамках чемпионата Англии.
Теги: Зинченко Наполи Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 18:41
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(0)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Wilshere
Цитата: tiki
а вы тут оперативно работаете, товарищи) этой новости уже почти месяц)))


Вчера вечером на сайте Sun появилась)

эту же новость читал на чемпе еще когда сити чемпионство брал
а вот на СЭ.тут просто суть в дате.а так именно на чемпе читал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Wilshere (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а вы тут оперативно работаете, товарищи) этой новости уже почти месяц)))


Вчера вечером на сайте Sun появилась)
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
а вы тут оперативно работаете, товарищи) этой новости уже почти месяц)))


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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