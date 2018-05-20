Александр Зинченко может перейти в "Наполи" как часть сделки по Жоржиньо

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может быть включен в сделку по трансферу Жоржиньо с "Наполи", сообщает The Sun.Итальянский клуб требует за футболиста 52 миллиона фунтов, что не устраивает руководство "горожан". Цена может снизится, если "Сити" включит в соглашение Александра Зинченко, который в минувшем сезоне выступал на позиции левого защитника.Александр Зинченко провел 8 матчей в рамках чемпионата Англии.