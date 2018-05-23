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Контракт "Наполи" с Карло Анчелотти согласован

Итальянский специалист Карло Анчелотти сегодня встретился с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Стороны согласовали контракт по схеме "2+1" с зарплатой 6.5 млн евро за сезон.

Об этом будет объявлено официально в ближайшие дни - после увольнения Маурицио Сарри.

Sky Sport Italia
Теги: Наполи Анчелотти Сарри
Сегодня, 08:52
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