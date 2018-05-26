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Сальваторе Сиригу может заменить Пепе Рейну в "Наполи"

По данным Football Italia, голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в "Наполи".

После объявления Пепе Рейны о его уходе в "Милан", клуб из Неаполя начал поиски вратаря топ урвоня. Карло Анчелотти, ранее работавший с 31-летним голкипером в "ПСЖ" лично заинтересован в его переходе.

Сиригу с 2011 по 2017 год выступал за ПСЖ. Последний сезон Сальваторе провел за "Торино".
Теги: Наполи Рейна Сиригу
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