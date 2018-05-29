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Роналду не участвовал в презентации новой формы мадридского "Реала"

"Реал" представил игровую форму на сезон-2018/19.

Отметим, что в презентации не поучаствовал форвард Криштиану Роналду. Его нет на фотографиях в новой форме и в видеопрезентации.

Это может быть связано с тем, что у португальца личный контракт с конкурентом adidas – компанией Nike.

Официальный твиттер "Реала"
Теги: Роналду Реал
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