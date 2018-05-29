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Агент Криштиану Роналду прибыл в Париж на переговоры с "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, скорее всего, перейдет в "ПСЖ", сообщает Sapo.

Агент 33-летней звезды мирового футбола Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе своего клиента во французский клуб.

Напомним, сегодня "сливочные" презентовали свою новую форму на следующий сезон, но Роналду не принимал участия. Также на официальном сайте клубного магазина мадридцев из раздела "состав" исчезло изображение нападающего.

В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.
Теги: Роналду Реал ПСЖ
Сегодня, 17:45
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6
(1)
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (1)
online

По ходу назревает обмен Роналду-Неймар.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Головину место освободит , ему Дзага советует



sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Головину место освободит , ему Дзага советует
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Молодого, борзого....на старого,голубого))))


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Два петуха в одном клубе это хуже атомной бомбы

будет обмен петухами


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Два петуха в одном клубе это хуже атомной бомбы
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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