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Агент Криштиану Роналду прибыл в Париж на переговоры с "ПСЖ"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, скорее всего, перейдет в "ПСЖ", сообщает Sapo.
Агент 33-летней звезды мирового футбола Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе своего клиента во французский клуб.
Напомним, сегодня "сливочные" презентовали свою новую форму на следующий сезон, но Роналду не принимал участия. Также на официальном сайте клубного магазина мадридцев из раздела "состав" исчезло изображение нападающего.
В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.
Агент 33-летней звезды мирового футбола Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе своего клиента во французский клуб.
Напомним, сегодня "сливочные" презентовали свою новую форму на следующий сезон, но Роналду не принимал участия. Также на официальном сайте клубного магазина мадридцев из раздела "состав" исчезло изображение нападающего.
В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.
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