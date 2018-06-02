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"Атлетико" намерен подписать Тома Лемара

По информации французского издания Le10Sport, мадридский "Атлетико" предложил 50 млн евро за полузащитника "Монако" Тома Лемара.

Однако монегаски хотят выручить за своего футболиста почти вдвое больше - около 90 млн евро. "Атлетико" надеется найти компромисс

В сезоне-2017/18 француз сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал 10 результативных передач.
Теги: Лемар Атлетико
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