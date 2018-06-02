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"Наполи" не продаст Жоржиньо в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что отказался продавать Жоржиньо в "Манчестер Сити"

"Я только что отклонил предложение "Манчестер Сити" в 45 млн евро плюс 5 млн евро бонусов за Жоржиньо", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Теги: Жоржинью Манчестер Сити Наполи
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