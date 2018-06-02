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Президент "Наполи": Сарри проявил ко мне неуважение

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал как расстался с экс-главным тренером клуба Маурицио Сарри.

"Я всегда был вежлив с ним, всегда его поддерживал. Но когда у тебя контракт со мной еще на два года, а ты начинаешь публично выражать сомнения, говоришь, что не уверен, что останешься, или что клуб не сможет удержать лучших игроков, это показывает недостаток уважения.

Маурицио ни разу не сказал мне, что он останется. Если ты закрываешь дверь перед моим лицом, я вежливо постою, чтобы не мешать тебе работать. Но только до какого-то момента. А потом у меня есть обязанность заботиться об интересах клуба, и я начну искать кого-то еще", - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport
Теги: Наполи Сарри
Сегодня, 12:12
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Судя по поступкам Сарри хорошо что не пришел в команду.Очередной истерик и хам не нужен.Такой команду не сплотит,а наоборот доведет до того,что его сольют через месяц.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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