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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Президент "Наполи": Сарри проявил ко мне неуважение
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал как расстался с экс-главным тренером клуба Маурицио Сарри.
"Я всегда был вежлив с ним, всегда его поддерживал. Но когда у тебя контракт со мной еще на два года, а ты начинаешь публично выражать сомнения, говоришь, что не уверен, что останешься, или что клуб не сможет удержать лучших игроков, это показывает недостаток уважения.
Маурицио ни разу не сказал мне, что он останется. Если ты закрываешь дверь перед моим лицом, я вежливо постою, чтобы не мешать тебе работать. Но только до какого-то момента. А потом у меня есть обязанность заботиться об интересах клуба, и я начну искать кого-то еще", - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport
"Я всегда был вежлив с ним, всегда его поддерживал. Но когда у тебя контракт со мной еще на два года, а ты начинаешь публично выражать сомнения, говоришь, что не уверен, что останешься, или что клуб не сможет удержать лучших игроков, это показывает недостаток уважения.
Маурицио ни разу не сказал мне, что он останется. Если ты закрываешь дверь перед моим лицом, я вежливо постою, чтобы не мешать тебе работать. Но только до какого-то момента. А потом у меня есть обязанность заботиться об интересах клуба, и я начну искать кого-то еще", - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport
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