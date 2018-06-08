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Антонио Конте - главный претендент на пост тренера в "Реала"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте стал основным претендентом на пост тренера "Реала".

По информации Marca, после неудачной попытки договориться с тренером "Тоттенхема" Маурисио Почеттино руководство мадридцев остановилось на кандидатуре Конте.

У Конте действующий до лета 2019 года контракт с "Челси". Лондонцы не хотят платить ему неустойку (9 миллионов фунтов) и не будут препятствовать переходу тренера в другую команду.
Теги: Конте Реал
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