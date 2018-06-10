Жоржиньо близок к переходу в "Манчестер Сити"

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб близок к продаже полузащитника Жоржиньо в "Манчестер Сити".По словам функционера, сделка будет оформлена до старта чемпионата мира — 2018."Я думаю, что сделка может быть оформлена в ближайшие несколько дней. У нас хорошие отношения с "Манчестер Сити", но мы должны вести переговоры.Мы все еще не согласны с ценой Жоржиньо, но близки к заключению сделки, так как английская сторона в последние дни сделала шаги в нашу сторону", — цитирует функционера Sun Sport.