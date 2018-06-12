Джастин Клюйверт проходит медобследование в "Роме"

Форвард "Аякса" Джастин Клюйверт сегодня подпишет контракт с "Ромой".19-летний голландец прилетел в Италию для прохождения медосмотра.Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за игрока 20 млн евро, в том числе около 5 млн в виде бонусов.