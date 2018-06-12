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Джастин Клюйверт проходит медобследование в "Роме"

Форвард "Аякса" Джастин Клюйверт сегодня подпишет контракт с "Ромой".

19-летний голландец прилетел в Италию для прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за игрока 20 млн евро, в том числе около 5 млн в виде бонусов.

Официальный сайт "Ромы"
Теги: Рома Клюйверт
Сегодня, 09:07
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