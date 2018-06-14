Фелипе Андерсон сегодня может перейти в "Вест Хэм"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм".Сделка может быть оформлена уже сегодня."Вест Хэм" заплатит за бразильца 30 миллионов евро.