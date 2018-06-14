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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Фелипе Андерсон сегодня может перейти в "Вест Хэм"
Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм".
Сделка может быть оформлена уже сегодня.
"Вест Хэм" заплатит за бразильца 30 миллионов евро.
Sky Sports
Сделка может быть оформлена уже сегодня.
"Вест Хэм" заплатит за бразильца 30 миллионов евро.
Sky Sports
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