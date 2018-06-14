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Фелипе Андерсон сегодня может перейти в "Вест Хэм"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм".

Сделка может быть оформлена уже сегодня.

"Вест Хэм" заплатит за бразильца 30 миллионов евро.

Sky Sports
Теги: Вест Хэм Андерсон
Сегодня, 14:16
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