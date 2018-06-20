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Дэнни Мерфи: Мюллер и Дракслер не достойны даже шнуровать бутсы Сане

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева за невызов в команду хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Я поражен, что ветераны сборной Германии не поговорили с Левом и не сказали ему, что это ошибка, что он решил не брать Сане на чемпионат мира.

Даже нечего сравнивать его с Мюллером и Дракслером. Они не достойны даже шнуровать бутсы Сане.

Мюллер – опытный игрок, он может забить. Но против кого вы бы предпочли играть? Сане лучше, чем любой игрок, который выходит на поле в составе сборной Германии", – сказал Мерфи в интервью BBC 5 Live.
Теги: Сане Мюллер Дракслер
Сегодня, 10:15
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(1)
№2 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 11:11) #
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  •  (1)

Кто то учит как вести себя тренеру чемпионов мира
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже не понял Лева. Сане явно достоин места в сборной


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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