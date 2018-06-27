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"Лацио" подпишет Аарона Рэмзи в случае ухода Милинковича-Савича

По данным Corriere dello Sport, полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи, который через год может стать свободным агентом, попал в сферу интересов "Лацио".

Римляне рассматривают 27-летнего валлийца как потенциальную замену Сергею Милинковичу-Савичу. Как уже сообщалось, за 23-летнего серба "Реал" готов заплатить 150 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Арсенал" продаст Рэмзи, если тот не продлит контракт.
Теги: Лацио Арсенал Милинкович-Савич
Сегодня, 12:23
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