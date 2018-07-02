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19-летний голкипер "Тулузы" Альбан Лафон перейдет в "Фиорентину"

Голкипер "Тулузы" Альбан Лафон перейдет в "Фиорентину", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Клуб из Флоренции заплатит за 19-летнего вратаря 8,5 миллиона евро. Футболист подпишет пятилетний контракт.

Лафон провел 98 матчей в чемпионате Франции, 29 – сухих.
Теги: Фиорентина Тулуза
Сегодня, 09:42
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№2 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 11:37) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
новый Себястьян Фрей?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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