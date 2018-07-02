19-летний голкипер "Тулузы" Альбан Лафон перейдет в "Фиорентину"

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10:00
Антуан Гризманн: Уругвай сыграет как "Атлетико" - они будут тянуть время, падать и давить на рефери (4)
Антуан Гризманн: Уругвай сыграет как "Атлетико" - они будут тянуть время, падать и давить на рефери (4)
09:39
Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (7)
Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (7)
Вчера, 23:48
Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал (28)
Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал (28)
Вчера, 23:26
Николай Валуев: кажется, что это уже не чудеса (5)
Николай Валуев: кажется, что это уже не чудеса (5)
Вчера, 22:51
Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата (23)
Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата (23)
Вчера, 22:09
Андрес Иньеста: это была моя последняя игра за сборную Испании (4)
Андрес Иньеста: это была моя последняя игра за сборную Испании (4)
Вчера, 21:43
Коке: этот результат не совсем честный (15)
Коке: этот результат не совсем честный (15)
Вчера, 21:41
"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителя (3)
"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителя (3)
Вчера, 21:32
Александр Головин: понимаю, что совершили чудо (1)
Александр Головин: понимаю, что совершили чудо (1)
Вчера, 21:29
Денис Черышев: потихонечку осознаем, что мы сделали (1)
Денис Черышев: потихонечку осознаем, что мы сделали (1)
Вчера, 21:16
Илья Кутепов: нас грела мысль, что за нас болеет вся страна (17)
Илья Кутепов: нас грела мысль, что за нас болеет вся страна (17)
Вчера, 21:16
Алексей Сорокин: на чемпионате мира праздничная атмосфера, без инцидентов, как говорили англичане
Алексей Сорокин: на чемпионате мира праздничная атмосфера, без инцидентов, как говорили англичане
Вчера, 20:57
ИГОРЬ! ИГОРЬ!!! ИГОООООООРЬ!!! Всем - 5, Акинфееву - 10! (25)
ИГОРЬ! ИГОРЬ!!! ИГОООООООРЬ!!! Всем - 5, Акинфееву - 10! (25)
Вчера, 20:50
Фернандо Йерро: не могу упрекнуть ни одного игрока (1)
Фернандо Йерро: не могу упрекнуть ни одного игрока (1)
Вчера, 20:40
Станислав Черчесов: выбрали единственно возможный вариант (20)
Станислав Черчесов: выбрали единственно возможный вариант (20)
19-летний голкипер "Тулузы" Альбан Лафон перейдет в "Фиорентину"
Голкипер "Тулузы" Альбан Лафон перейдет в "Фиорентину", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Клуб из Флоренции заплатит за 19-летнего вратаря 8,5 миллиона евро. Футболист подпишет пятилетний контракт.
Лафон провел 98 матчей в чемпионате Франции, 29 – сухих.
Клуб из Флоренции заплатит за 19-летнего вратаря 8,5 миллиона евро. Футболист подпишет пятилетний контракт.
Лафон провел 98 матчей в чемпионате Франции, 29 – сухих.
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