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Артем Милевский покинет брестское "Динамо" из-за нарушения дисциплины

Руководство брестского "Динамо" сообщило о расставании клуба с Артёмом Милевским.

"Действительно, "Динамо-Брест" расстаётся с Артемом Милевским.

Причины, по которым наш клуб расстаётся с игроком мы не разглашаем. Расстаёмся уважительно и надеемся, что этот футболисты при своей квалификации найдет достойные варианты продолжения карьеры", — цитирует Прессбол пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист покинет команду из-за нарушения дисциплины.
Теги: Милевский
Сегодня, 11:27
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4
(2)
№4 Написал: Fen (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Отродясь такого не было и вот, опять.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Эх Артём....опять на те же грабли. Скоро только за команду какой-нибудь Киевской конторки выступать сможет.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Какой же дебил этот Милевский... Всю карьеру свою просрал.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
с Диего пообнимался и можно уходить.все верно


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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