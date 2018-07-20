A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Капитан сборной Туниса продолжит карьеру в "Сент-Этьене"

Полузащитник "Сандерленда" Вахби Хазри продолжит выступать в чемпионате Франции.

27-летнего хавбека, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Ренне", приобрел "Сент-Этьен", сообщает пресс-служба клуба. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

Хазри — капитан сборной Туниса. Он выступал с ней на ЧМ-2018. На его счету 2 мяча и 2 голевые передачи в 3 матчах турнира.
Теги: Сборная Туниса Сент-Этьен Сандерленд
Вчера, 23:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.