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Марко Асенсио забрал игровой номер Криштиану Роналду в мадридском "Реале"

"Реал" отдаст седьмой игровой номер Марко Асенсио, сообщает As.

Ранее под этим номером в стане "сливочных" выступал Криштиану Роналду.

Футболки с цифрой "7" на спине в "Реале" носили также легендарные Рауль и Раймон Копа, и передача номера Асенсио может означать, что клуб всерьез на него рассчитывает.
Теги: Асенсио Роналду Реал
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