Президент "Лиона": Фекир с вероятностью 90% останется в клубе

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник команды Набиль Фекир, скорее всего, останется в клубе."Не думаю, что Фекир уйдет. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но я ожидаю, что Набиль останется в команде, он нам нужен. У меня не сложилось впечатление, что он хочет уйти. Я хочу, чтобы Набиль остался, этого хочет Бруно Женезио. На 90% Фекир будет в "Лионе" в следующем сезоне", — цитирует Ола maxifoot.fr.