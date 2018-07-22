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Президент "Лиона": Фекир с вероятностью 90% останется в клубе

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник команды Набиль Фекир, скорее всего, останется в клубе.

"Не думаю, что Фекир уйдет. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но я ожидаю, что Набиль останется в команде, он нам нужен. У меня не сложилось впечатление, что он хочет уйти. Я хочу, чтобы Набиль остался, этого хочет Бруно Женезио. На 90% Фекир будет в "Лионе" в следующем сезоне", — цитирует Ола maxifoot.fr.
Теги: Лион Фекир
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