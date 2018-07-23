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Sky Sports: Жоао Моутинью продолжит карьеру в АПЛ

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью близок к переходу в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

Трансфер 31-летнего португальца обойдется "волкам" в 5 миллионов фунтов. Клубы уже согласовали сделку.

Теперь "Вулверхэмптону" предстоит договориться с игроком по личному контракту.
Теги: Монако Вулверхэмптон Моутинью
Сегодня, 12:47
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