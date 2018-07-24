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Жоау Моутинью перешел из "Монако" в "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" официально объявил о переходе полузащитника "Монако" Жоау Моутинью. Срок контракта - два года.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в "Монако".
Теги: Моутинью Вулверхэмптон Монако
Вчера, 23:29
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