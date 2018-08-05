"Севилья" объявила о переходе защитника "Барселоны" Алейша Видаля

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль стал игроком "Севилью". Соглашение рассчитано на четыре года.Видаль уже выступал за "Севилью" с 2014 по 2015 год.В минувшем сезоне защитник играл за "Барселону" и провел 25 игр, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.