Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Севилья" объявила о переходе защитника "Барселоны" Алейша Видаля

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль стал игроком "Севилью". Соглашение рассчитано на четыре года.

Видаль уже выступал за "Севилью" с 2014 по 2015 год.

В минувшем сезоне защитник играл за "Барселону" и провел 25 игр, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Севилья Барселона Трансферы
Сегодня, 09:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.