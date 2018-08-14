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Экс-защитник "Милана" перешел в "Эмполи"

Экс-защитник "Милана" Лука Антонелли стал игроком "Эмполи".

Как передает официальный твиттер "Эмполи", 31-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2021 года.

В составе "россонери" Антонелли забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Милан Эмполи
Сегодня, 00:49
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