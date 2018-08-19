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Вратарь "Кьево" показал, как выглядит после столкновения с Роналду

Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино опубликовал фото из больницы, где он оказался после матча чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:3).



Ранее сообщалось, что он сломал нос в столкновении с Криштиану Роналду.

Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.
Теги: Кьево Ювентус Роналду
Сегодня, 13:32
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№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игровой момент, умышленную грубость со стороны Криштиано, на мой взгляд, не было. Но Стефано побывал в нокауте, даже страшновато было, когда игроки "Кьево" его переворачивали на живот, а он был в полной "отключке".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:44) #
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Он постарел еще при этом лет на десять
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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