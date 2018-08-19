Вратарь "Кьево" показал, как выглядит после столкновения с Роналду

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:20
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (10)
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (10)
10:51
Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
10:27
Максим Беляев: теперь мы будем действовать от себя - больше никакой обороны, только агрессия и атака! (1)
Максим Беляев: теперь мы будем действовать от себя - больше никакой обороны, только агрессия и атака! (1)
10:05
Спортивный директор "Локомотива" может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед" (1)
Спортивный директор "Локомотива" может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед" (1)
09:50
Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно (62)
Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно (62)
08:30
Месси забил 6000-ый гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. 9 лет назад он же забил 5000-ый (1)
Месси забил 6000-ый гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. 9 лет назад он же забил 5000-ый (1)
Вчера, 23:06
Гурам Аджоев: то, что случилось в игре ЦСКА - "Арсенал", губительно для нашего футбола (16)
Гурам Аджоев: то, что случилось в игре ЦСКА - "Арсенал", губительно для нашего футбола (16)
Вчера, 23:02
Болельщики "Краснодара" забросали бутылками вратаря "Спартака"и поаплодировали Ари (видео) (53)
Болельщики "Краснодара" забросали бутылками вратаря "Спартака"и поаплодировали Ари (видео) (53)
Вчера, 22:38
Шарль Каборе: Я не "за" и не "против" VAR в РПЛ (1)
Шарль Каборе: Я не "за" и не "против" VAR в РПЛ (1)
Вчера, 22:27
Максименко спасает, Мамаев напоминает себя лучших времён, Ари проделывает путь в антигерои: оценки по матчу «Краснодар» - «Спартак» (12)
Максименко спасает, Мамаев напоминает себя лучших времён, Ари проделывает путь в антигерои: оценки по матчу «Краснодар» - «Спартак» (12)
Вратарь "Кьево" показал, как выглядит после столкновения с Роналду
Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино опубликовал фото из больницы, где он оказался после матча чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:3).
Ранее сообщалось, что он сломал нос в столкновении с Криштиану Роналду.
Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.
GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! ?????? #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5— Stefano Sorrentino (@Sorrentino) August 19, 2018
Ранее сообщалось, что он сломал нос в столкновении с Криштиану Роналду.
Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.