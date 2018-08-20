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Вратарь "Кьево" поблагодарил за поддержку Криштиану Роналду, который сломал ему нос

39-летний голкипер "Кьево" Стефано Соррентино не доиграл до конца встречу 1-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (2:3). В столкновении с Криштиану Роналду он получил перелом носа и травму шейного отдела позвоночника.

"Я получил от Криштиану Роналду слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо, легенда", - написал Соррентино в своём твиттере.

Ранее Соррентино пошутил над Роналду: "Большое спасибо всем за ваши сообщения! У нас фантастическая команда, которая боролась до самого конца, в то время как Криштиану Роналду взял меня на себя!"

Победный, третий гол, "Ювентус" забил, когда Соррентино уже не было на поле.
Теги: Кьево Роналду Ювентус
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