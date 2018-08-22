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Маурисио Почеттино - о конфликте с Алдервейрелдом: Никто не посмеет меня шантажировать

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино остался очень недоволен поведением защитника его команды Тоби Алдервейрелда. Бельгиец хочет покинуть команду.

– Я тренер этой команды, потому что руководство мне доверяет. Дело Алдервейрелда – пустая трата времени. Когда игрок подписывает контракт, он соглашается с тем, что будет доступен тренеру и будет играть. Он должен завоевывать место в основном составе и тренироваться. Тренер делает выбор. Игроки, которые не выходят на поле, должны ждать своего часа. Никто не посмеет меня шантажировать. И клуб тоже не станет на меня давить, - приводит слова Почеттино AFP.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Алдервейрелд
Сегодня, 12:46
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:10) #
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Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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