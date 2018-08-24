В Англии смертельно больной фанат получил письмо от тренера любимой команды

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поддержал болельщика команды со смертельной болезнью.У многолетнего фаната "шпор" по имени Пол на прошлой неделе диагностировали опухоль головного мозга. Наставник "Тоттенхэма" узнал о беде болельщика. Он отправил ему трогательные письмо со словами поддержки.46-летний аргентинец возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года.