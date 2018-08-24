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В Англии смертельно больной фанат получил письмо от тренера любимой команды

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поддержал болельщика команды со смертельной болезнью.

У многолетнего фаната "шпор" по имени Пол на прошлой неделе диагностировали опухоль головного мозга. Наставник "Тоттенхэма" узнал о беде болельщика. Он отправил ему трогательные письмо со словами поддержки.

46-летний аргентинец возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 02:44
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