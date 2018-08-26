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"Барселона" с трудом обыграла "Вальядолид"

Чемпионат Испании

2 тур

"Вальядолид" – "Барселона" 0:1

Голы: Дембеле, 67

"Барселона": тер Стеген - Умтити, Серджи Роберто, Альба, Пике - Дембеле, (Видаль, 82), Коутиньо, (Малком, 86), Бускетс, Ракитич - Суарес, Месси.

"Вальядолид": Масип - Калеро, Мойяно, Мартинес, Альба - Плано, Ануар, Тони, Алькарас, Фернандес - Унал.

Предупреждения: Унал, 52, Пике, 63
Теги: Вальядолид Барселона
Сегодня, 01:11
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 01:13) #
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футбольное поле было похоже на огород,и это Испания,где погода отличная!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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