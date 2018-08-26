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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Барселона" с трудом обыграла "Вальядолид"
Чемпионат Испании
2 тур
"Вальядолид" – "Барселона" 0:1
Голы: Дембеле, 67
"Барселона": тер Стеген - Умтити, Серджи Роберто, Альба, Пике - Дембеле, (Видаль, 82), Коутиньо, (Малком, 86), Бускетс, Ракитич - Суарес, Месси.
"Вальядолид": Масип - Калеро, Мойяно, Мартинес, Альба - Плано, Ануар, Тони, Алькарас, Фернандес - Унал.
Предупреждения: Унал, 52, Пике, 63
2 тур
"Вальядолид" – "Барселона" 0:1
Голы: Дембеле, 67
"Барселона": тер Стеген - Умтити, Серджи Роберто, Альба, Пике - Дембеле, (Видаль, 82), Коутиньо, (Малком, 86), Бускетс, Ракитич - Суарес, Месси.
"Вальядолид": Масип - Калеро, Мойяно, Мартинес, Альба - Плано, Ануар, Тони, Алькарас, Фернандес - Унал.
Предупреждения: Унал, 52, Пике, 63
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