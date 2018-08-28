Жозе Моуринью: Венгер - специалист по неудачам, а не я

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера неудачником."Венгер - специалист по неудачам, а не я. Если он прав и я действительно боюсь провалов, то это только потому, что я не терпел неудачи много раз", - цитирует Моуринью Goal.com.