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Жозе Моуринью: Венгер - специалист по неудачам, а не я

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера неудачником.

"Венгер - специалист по неудачам, а не я. Если он прав и я действительно боюсь провалов, то это только потому, что я не терпел неудачи много раз", - цитирует Моуринью Goal.com.
Теги: Моуринью Венгер
Вчера, 23:37
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот и будешь с ним соревноваться а не с Клоппом и Гвардьолой.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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